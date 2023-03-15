Son dakika: Binali Yıldırım'ın acı günü! Annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım’ın cenazesi İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii’nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.

Siyasilerden ve hükümetten gelen taziye mesajları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: AK Parti Genel Başkanvekili, önceki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'ı, kıymetli valideleri Fahriye Yıldırım'ın vefatı nedeniyle arayarak üzüntümü ve taziyelerimi ilettim. Fahriye Teyzemize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın kıymetli annesi Fahriye Yıldırım Hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AK Parti Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım ve ailesine başsağlığı diliyor, merhume Fahriye Yıldırım annemize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin kıymetli annesi Fahriye Yıldırım'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Binali Bey olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı temenni ediyorum. Fahriye annemizin mekânı cennet olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın kıymetli annesi Fahriye Yıldırım Hanımefendinin vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Binali Bey’e ve merhumenin tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'in annesi Fahriye Yıldırım hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun.

