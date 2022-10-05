Son dakika: Eylülde binlerce operasyonla teröre büyük darbe! Bakan Yardımcısı Çataklı rakamlarla açıkladı: 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride...

Terör veuyuşturucu ile mücadelede kritik rakamları İsmail Çataklı paylaştı. Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik'in vurduğu darbeyi rakamlar ortaya koydu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Çataklı ayrıca uyuşturucu ile mücadelenin birçok alanı kapsadığına değinerek "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı" açıklamasını yaptı.

Suriyeli sığınmacılar hakkında konuşan Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 526 bin 932 olduğunu duyurdu.

(DHA)

