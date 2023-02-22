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  4. Son dakika | 'Bize ulaşsınlar, hepsini satın alacağız' diyerek çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz?

Son dakika | 'Bize ulaşsınlar, hepsini satın alacağız' diyerek çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz?

22.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde çadır sorunu olduğuna dikkat çekerken çağrısını yineleyerek "Türkiye'de çadır üreten üretici, sanayici, kim varsa bize ulaşsın, fiyatı ne olursa olsun tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar, biz çözelim" dedi.

Son dakika | 'Bize ulaşsınlar, hepsini satın alacağız' diyerek çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz?

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hatay'da CHP'li belediye başkanlarıyla incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalar yaptı. İktidara Hatay'ın demografisiyle ilgili çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu ayrıca deprem bölgesinde çadır eksikliği olduğunu vurguladı. "17 gündür çadır sorunu hala çözülmüş değil. Önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti" diyen Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı çağrıyı da yineledi.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERİ UYARMAK İSTERİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Hatay'ın demografisini değiştirme yönündeki bütün çabaları dikkate almalıyız. Ülkeyi yönetenlere seslenmek ve uyarmak isterim, bu konuda dikkatli olmalılar.

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"UMARIM KISA SÜREDE HATAY'A DÖNERSİNİZ"

  • Burası sizin yuvanız, umarım kısa sürede dönersiniz. Hataylı olarak Hatay'ın kültürünü bütün dünyaya geçmişte olduğu gibi bundan bundan sonra da tanıtırsınız.

"NASIL OLUR DA 'ÇADIR SORUNUNU ÇÖZDÜK' DİYE ORTALIKTA GEZİYORSUNUZ?"

  • 17 gündür çadır sorunu hala çözülmüş değil. Önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti. Çadır sorunu için ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Koskoca Türkiye'de nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz ve kalkıp 'Çadır sorununu çözdük' diye ortalıkta geziyorsunuz? Gelin vatandaşı dinleyin. Türkiye'de çadır üreten üretici, sanayici, kim varsa bize ulaşsın, fiyatı ne olursa olsun tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar, biz çözelim.
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