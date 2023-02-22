Son dakika | 'Bize ulaşsınlar, hepsini satın alacağız' diyerek çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz?

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hatay'da CHP'li belediye başkanlarıyla incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalar yaptı. İktidara Hatay'ın demografisiyle ilgili çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu ayrıca deprem bölgesinde çadır eksikliği olduğunu vurguladı. "17 gündür çadır sorunu hala çözülmüş değil. Önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti" diyen Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı çağrıyı da yineledi.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERİ UYARMAK İSTERİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Hatay'ın demografisini değiştirme yönündeki bütün çabaları dikkate almalıyız. Ülkeyi yönetenlere seslenmek ve uyarmak isterim, bu konuda dikkatli olmalılar.

"UMARIM KISA SÜREDE HATAY'A DÖNERSİNİZ"

Burası sizin yuvanız, umarım kısa sürede dönersiniz. Hataylı olarak Hatay'ın kültürünü bütün dünyaya geçmişte olduğu gibi bundan bundan sonra da tanıtırsınız.

"NASIL OLUR DA 'ÇADIR SORUNUNU ÇÖZDÜK' DİYE ORTALIKTA GEZİYORSUNUZ?"