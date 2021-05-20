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  4. Son dakika! BM Genel Kurulu Filistin için toplandı

Son dakika! BM Genel Kurulu Filistin için toplandı

20.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için toplandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! BM Genel Kurulu Filistin için toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, açılış konuşmasını yaptı.

Büyükelçi Volkan Bozkır'ın başkanlığında toplanan Genel Kurula, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Bozkır'ın açılış konuşmasından öne çıkanlar:

"Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200'ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Can kayıplarının sayısı artmakta. Doğu Kudüs'te de durum aynı. Bu şiddet aynı zamanda İsrail'i de vurdu, orada da can kayıpları var."

ATEŞKES ÇAĞRISI

"Gazze'de bir ateşkes için olan çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor. Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır. Yahudi yerleşimlerin arttığını görüyoruz. Bu bölgede yaşananlar insanlığa işlenen suç olarak görülmektedir. Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir."

GUTERRES: ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmasında "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI: BARIŞ İÇİN BURADAYIZ

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. İsrail’in insanlarımıza ve kutsal değerlerimize karşı saldırıların sona ermesi lazım. Gazze’de çocuklar güvenle uyuyamıyor” dedi.

(AA)

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Filistin İsrail

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