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  4. Gaziantep'te korkunç olay! Üst araması yapmak isteyen polisi boğazından bıçakladı

Gaziantep'te korkunç olay! Üst araması yapmak isteyen polisi boğazından bıçakladı

16.06.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çevreye rahatsızlık veren madde bağımlısı Yusuf Ö., ihbar üzerine gelen ve üzerini aramak isteyen polis memurunu boğazından bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Ö., başka bir polis memuru tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede uçucu madde kullanan kişinin çevredekileri rahatsız ettiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yusuf Ö.'yü uyararak üst araması ve kimlik kontrolü için yanına çağırdı.

POLİSİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Yusuf Ö., üzerini aramak isteyen polislere bıçakla saldırdı, polis memuru Mehmet K.'yi boğazından bıçakladı.

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AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Ö., başka bir polis memuru tarafından ayağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memuru Mehmet K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, madde bağımlısı Yusuf Ö. ise Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, yaralanan polis memurunun üst araması yapmak istediği sırada madde bağımlısı kişi tarafından bıçaklandığını ifade etti. (DHA)


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polis Gaziantep

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