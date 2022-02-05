Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan belediye çalışanlarına yönelik sözlere sert tepki! Dil uzatanın dilini koparırım, terbiyeli olun!

Son dakika haberine göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karla mücadele çalışmalarına katlan belediye işçilerine gelen tepkilere sert bir dille yanıt verdi. Yapılan çalışmaları anlatan ve işçileri savunan Özcan, “600’a yakın personel üç haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım” dedi. Özcan, konuşması sırasında yükselen seslere de tepki vererek, "Ülubunuza dikkat edin. Atarım seni dışarı. Terbiyesiz adamlar, Yeter ya!" dedi. İşte Bolu'daki mecli toplantısında yaşananlar...

ÇALIŞMALARI DETAYLI ANLATTI

Bolu Belediye Başkanı Özcan, karla mücadele çalışmaları nedeniyle yapılan çalışmaları belediye meclis toplantısında açıkladı. AK Partili meclis üyelerinin karla mücadele çalışmaları ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Özcan, “Belediyenin elinde 14 tane karla mücadele ile ilgili araç vardı. Belediye ve özel sektörden araç tahsis ederek bu rakamı 60’a çıkardık. Bolu’da şu ana kadar 7 bin 500 kamyon kar topladık. 150 bin metreküp kar toplanmış. Bu 15 bin sefer yapıyor.” diye konuştu.

Vefakar ve cefakar belediye çalışanlarımıza siyasi rant uğruna bir daha dil uzatan, dalga geçen siyasetçi olursa onun dilini kopartmak benim boynumun borcu olsun. pic.twitter.com/b0J7VqNO87 — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 4, 2022

"ÖZÜR BORÇLUSUNUZ"

Eksik ve hatalarla ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunun altını çizen Özcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Aksamalarla ilgili sorumluluğu da üzerime alıyorum. Mücavir alan içerisinde 2 bin 153 kilometre yol ağımız var. Bolu Belediyesinin ayrıca bin 500 kilometre uzunluğunda kaldırımı var. Eksik ve hatalarımız olmuştur bunun için bütün hataların bana yönlendirilmesini talep ediyorum. Burada üzüldüğüm şu ki belediye çalışanlarına niye dil uzatıyorsunuz. Yazık değil mi? 600’a yakın personel üç haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. Ayıp. Birileri çıkıp siyasi malzeme yapmak için belediye çalışanlarını komik duruma düşürmek için video çekiyor. O belediye çalışanlarına özür borçlusunuz. O insanlar ve aileleri size haklarını helal etmeyecekler. Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım. Emekçi insanlardan gariban insanlardan ne istiyorsunuz? Yazıklar olsun. O çalışanlarıma laf söylediğiniz için yazıklar olsun.

"ATARIM SENİ DIŞARI"

Daha sonra salondan yükselen seslere yönelik sert çıkış yapan Özcan, "Terbiyeli olun, Üslubunuza dikkat edin. Atarım seni dışarı. Terbiyesiz adamlar, Yeter ya! Bak son kez uyarıyorum." diyerek tepki gösterdi.

