HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan belediye çalışanlarına yönelik sözlere sert tepki! Dil uzatanın dilini koparırım, terbiyeli olun!

Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan belediye çalışanlarına yönelik sözlere sert tepki! Dil uzatanın dilini koparırım, terbiyeli olun!

05.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da hayatı felç eden kar yağışındaki çalışmalara yönelik gelen eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Karla mücadele çalışmalarına katılan belediye çalışanlarına gelen tepkilere ilişkin konuşan Özcan, 600 çalışanın hakkını savunarak, "Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım” dedi. Özcan ayrıca, konuşmasına gelen tepkilere de karşılık verdi.

Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan belediye çalışanlarına yönelik sözlere sert tepki! Dil uzatanın dilini koparırım, terbiyeli olun!

Son dakika haberine göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karla mücadele çalışmalarına katlan belediye işçilerine gelen tepkilere sert bir dille yanıt verdi. Yapılan çalışmaları anlatan ve işçileri savunan Özcan, “600’a yakın personel üç haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım” dedi. Özcan, konuşması sırasında yükselen seslere de tepki vererek, "Ülubunuza dikkat edin. Atarım seni dışarı. Terbiyesiz adamlar, Yeter ya!" dedi. İşte Bolu'daki mecli toplantısında yaşananlar...

ÇALIŞMALARI DETAYLI ANLATTI

Bolu Belediye Başkanı Özcan, karla mücadele çalışmaları nedeniyle yapılan çalışmaları belediye meclis toplantısında açıkladı. AK Partili meclis üyelerinin karla mücadele çalışmaları ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Özcan, “Belediyenin elinde 14 tane karla mücadele ile ilgili araç vardı. Belediye ve özel sektörden araç tahsis ederek bu rakamı 60’a çıkardık. Bolu’da şu ana kadar 7 bin 500 kamyon kar topladık. 150 bin metreküp kar toplanmış. Bu 15 bin sefer yapıyor.” diye konuştu.

Screenshot_11

"ÖZÜR BORÇLUSUNUZ"

Eksik ve hatalarla ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunun altını çizen Özcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Aksamalarla ilgili sorumluluğu da üzerime alıyorum. Mücavir alan içerisinde 2 bin 153 kilometre yol ağımız var. Bolu Belediyesinin ayrıca bin 500 kilometre uzunluğunda kaldırımı var. Eksik ve hatalarımız olmuştur bunun için bütün hataların bana yönlendirilmesini talep ediyorum. Burada üzüldüğüm şu ki belediye çalışanlarına niye dil uzatıyorsunuz. Yazık değil mi? 600’a yakın personel üç haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. Ayıp. Birileri çıkıp siyasi malzeme yapmak için belediye çalışanlarını komik duruma düşürmek için video çekiyor. O belediye çalışanlarına özür borçlusunuz. O insanlar ve aileleri size haklarını helal etmeyecekler. Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım. Emekçi insanlardan gariban insanlardan ne istiyorsunuz? Yazıklar olsun. O çalışanlarıma laf söylediğiniz için yazıklar olsun.

jl

"ATARIM SENİ DIŞARI"

Daha sonra salondan yükselen seslere yönelik sert çıkış yapan Özcan, "Terbiyeli olun, Üslubunuza dikkat edin. Atarım seni dışarı. Terbiyesiz adamlar, Yeter ya! Bak son kez uyarıyorum." diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Oy farkını açıklarsam kafaları önlerine eğilirİmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Oy farkını açıklarsam kafaları önlerine eğilir
14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Bolu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

İkisi aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz

İkisi aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.