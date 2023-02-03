Son dakika: Bolu'da zincirleme kaza trafiği felç etti! İstanbul yönüne ulaşım engeli

Son dakika haberi: Karlı hava beraberinde kazayı da getirdi. Zincirleme kaza trafiği felç etti. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

(AA)

