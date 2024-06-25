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  4. Son dakika | Bu kez hedefleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı! O FETÖ'cüler için harekete geçildi

Son dakika | Bu kez hedefleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı! O FETÖ'cüler için harekete geçildi

25.06.2024 08:16
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Son dakika haberi: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalandırdığı şüpheliler için harekete geçildi. 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Bu kez hedefleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı! O FETÖ'cüler için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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