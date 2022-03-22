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  4. Son dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

22.03.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan ilk açıklama geldi.

Son dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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BURSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, Mustafakemalpaşa ilçemizde saat 17:10 da olan 4.3 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Bursa'da meydana gelen depremle ilgili, "Bursa - Mustafakemalpaşa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadıgı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa." dedi.


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deprem Bursa
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