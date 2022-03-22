Son dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, Mustafakemalpaşa ilçemizde saat 17:10 da olan 4.3 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır." ifadelerine yer verdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Enlem : 40.0666 N
Boylam : 28.6246 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KgKrKQYbr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Bursa'da meydana gelen depremle ilgili, "Bursa - Mustafakemalpaşa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadıgı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa." dedi.
Bursa - Mustafakemalpaşa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadıgı bilgisi alınmıştır.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 22, 2022
Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.
Geçmiş olsun Bursa.
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