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  4. SON DAKİKA | Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

SON DAKİKA | Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

20.06.2024 15:21
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Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, yaptığı açıklamada "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

SON DAKİKA | Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika: Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu belirten Oruçoğlu, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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