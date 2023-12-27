SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli ve Valilik'ten ilk açıklama geldi

Son dakika: Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Fırat Taşolar ise sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir.



Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun. https://t.co/Jw9WCA8w9J — M. Fırat Taşolar (@firattasolar) December 27, 2023

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.





