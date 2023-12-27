SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli ve Valilik'ten ilk açıklama geldi

Son dakika: Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2023
COMERT-ILGAZ (CANKIRI) https://t.co/wT8YLVf6O9
27.12.2023, 16:04:10 TSİ
Büyüklük: 4.5,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Çankırı Valisi Fırat Taşolar ise sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.
Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir.— M. Fırat Taşolar (@firattasolar) December 27, 2023
Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun. https://t.co/Jw9WCA8w9J
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.