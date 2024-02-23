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Son dakika| Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 19:08
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Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan canlı yayın platformu Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz günlerde de canlı yayın platformu Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmişti.

Son dakika| Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi!

Canlı yayın platformu Kick'e birkaç gün önce BTK tarafından erişim engeli gelmişti. Gözler Twitch'e çevrilmişti. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Twitch'e de erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği öğrenildi.

Twitch, Türkiye, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde 2021 yılında yerel fiyatlandırma uygulamasına geçiş yapan ve bu tarihten beri ücretlerde herhangi bir zam uygulamayan Twitch abonelik fiyatlarında yüzde 340'a varan artış yaşandı.

YENİ TWITCH ABONELİK ÜCRETLERİ

Twitch abonelik ücretleri Kademe 1 abonelik için 9,90 TL’den yüzde 333 zam ile 43,90 TL‘ye,

Kademe 2 abonelik 19,99 TL’den yüzde 340 zam ile 87,90 TL‘ye,

Kademe 3 abonelik ise 49,99 TL’den yüzde 330 zam ile 215,90 TL’ye çıkıyor.

28 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Fiyat değişiklikleri 28 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanacak ve mevcut abonelikler yenilenirken yeni fiyat tarifesiyle yenilenecek. Mevcut abonelere, bu fiyat güncellemesinin yürürlüğe girmesinden bir ay önce e-posta yoluyla bildirimde bulunulacak


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Twitch engel
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