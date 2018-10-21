Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili son dakika yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk binasından çıkarıldıktan sonra Sultanahmet'e götürüldüğü ve burada yok edilmesi için bir Türk vatandaşına teslim edildiği iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni konsolosluk çalışanlarının yardımıyla bina dışına çıkarıldı. Ceset, Sultanahmet bölgesinde Mardin nüfusuna bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına teslim edilerek ortadan kaldırılmaya çalışıldı.
Cenazenin doğrudan bir yere gömülmediği ve Suudi konsolosluğunun Türkiye'de irtibatlı olduğu bir kişi aracılığıyla yok edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın cansız bedeninin teslim edildiği Mardin nüfusuna bağlı kişinin de polis tarafından arandığı belirtildi.
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