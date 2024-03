SON DAKİKA | CHP birinci parti çıktı, Özgür Özel'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir sonuç!

2024 yerel seçim sonuçlarında partisi büyük bir başarı elde ederek birinci parti olan; CHP Genel Başkan Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor. Parti genel merkezinde kameraların karşına geçen CHP lideri Özel, yaptığı açıklamada "Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Türkiye'nin fotoğrafını değiştirmeye karar verdi" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamaları şöyle;

"Bizleri izleyen herkes iyi akşamlar diliyorum. Oylarıyla demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adaylardan önce aday adaylarımıza, aday gösterilmediği halde partisini terk etmeyenlere, bu örgütün isimsiz kahramanlarına, bütün parti emekçilerine teşekkür ediyorum.

"TARİHİ BİR SONUÇ"

Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar almıştır. Bugün seçmen yeni bir yönetim anlayışının kurulmasına karar verdi. CHP ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERE AÇIK BİR MESAJ VERİLMİŞTİR"

Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir. Bu mesaj benim okumamla şu şekildedir; Biz devletimizi hukuk devleti olarak kalmasını istiyoruz. Biz bütün renkleriyle Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

"KİMSENİN KAYBETMİŞ GİBİ HİSSETMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bugün hangi partiye oy vermişse vermiş olsun kimsenin kaybetmiş gibi hissetmesini istemiyoruz.

"ŞEHİRLERİMİZ EMİN ELLERE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Bir özel teşekkürü CHP'yi 2019 yılında AK Parti'den alan İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Mersin ve Antalya belediye başkanlarına etmek isterim. Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiştir.

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm eski başkanlarımıza, delegelerimize, üyelerimize çok şey borçluyuz.

Bu seçimler, bütün dünyaya demokratik yollarla değiştirilebileceğini göstermiştir.

"CHP YÜZDE 25'LİK TAVANI TUZLA BUZ ETMİŞTİR"

CHP artık yüzde 25'lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin onca adaletsizliğine karşı onlara bir sürprizim var demiştim. Onlara sürprizim 1977'den beri ilk kez CHP'nin birinci parti olmasıdır.

"CHP ARTIK TÜM DEMOKRATLARIN PARTİSİDİR"

Bu seçimlerde hiçbir partiyle ittifak kurulmadığı halde milletle kurulan Türkiye İttifakı'nın zaferi, 2019 başarısını daha da büyütmüştür. CHP artık tüm demokratların partisidir."

EKREM İMAMOĞLU: 'ORTAYA KOYDUĞUNUZ MÜCADELEDEN GURULA ÇIKTIĞINIZI İFADE EDEBİLİRİM'

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Partimizin umudu olan gençler, bugün hepinize teşekkürü bir borç olarak biliyorum. Gerçekten sizi sahanın her yerinde gördüğüm an kendi içimde de ayrı bir heyecan doğuyor. Bu anlamda bugün verdiğimiz asıl bir mücadele var ki sandık mücadelesi eminim her noktada çok değerli görevler üstlendiniz. Bütün genç yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta kendi geleceğiniz sonra bütün şehrimiz ve 16 milyon insan için ortaya koyduğunuz mücadeleden gururla çıktığınızı ifade edebilirim. "