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  4. Son dakika: CHP Hatay kararını gece saatlerinde açıkladı: 'Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir'

Son dakika: CHP Hatay kararını gece saatlerinde açıkladı: 'Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.02.2024 01:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: CHP yönetimi, bir süredir yeniden adaylığı tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kararını gece saatlerinde açıkladı. CHP'den yapılan açıklamada "Son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Son dakika: CHP Hatay kararını gece saatlerinde açıkladı: 'Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir'

Son dakika: 31 Mart Yerel Seçimleri için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hatay’da yapılan anketlerde daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik" ifadelerini kullanmıştı.

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LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI ONAYLANDI

Kritik seçim öncesinde Hatay ve Lüftü Savaş için Cumhuriyet Halk Partisi'nden son karar geldi. CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş ile devam kararı aldı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.


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Lütfü Savaş Hatay CHP
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