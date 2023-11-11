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  4. SON DAKİKA | CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

SON DAKİKA | CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

11.11.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: CHP'de genel başkan değişiminin gerçekleştiği Kurultay'dan sonra partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

SON DAKİKA | CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Son dakika haberi: CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında genel başkan değişimi olmuş ve CHP genel başkanlığına Özgür Özel seçilmişti. Kurultay sonrası CHP'nin yeni Merkez Yönetimi Kurulu (MYK) da belli oldu. İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sında yer alacak kişiler de netleşti. Kurultay'ın ardından yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi yapıldı.

Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimin sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.

İŞTE CHP'DE YENİ MYK'DA YER ALAN İSİMLER

Selin Sayek Böke: Genel Sekreter
Deniz Yavuz Yılmaz: Enerji Politikaları
Gökan Zeybek: Yerel Yönetimler
Özgür Karabat: Mali İşler
Deniz Yücel: Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Ensar Aytekin: Örgüt
Burhanettin Bulut: Medya İlişkileri
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları

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