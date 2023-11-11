SON DAKİKA | CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Son dakika haberi: CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında genel başkan değişimi olmuş ve CHP genel başkanlığına Özgür Özel seçilmişti. Kurultay sonrası CHP'nin yeni Merkez Yönetimi Kurulu (MYK) da belli oldu. İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sında yer alacak kişiler de netleşti. Kurultay'ın ardından yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi yapıldı.

Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimin sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.

İŞTE CHP'DE YENİ MYK'DA YER ALAN İSİMLER

Selin Sayek Böke: Genel Sekreter

Deniz Yavuz Yılmaz: Enerji Politikaları

Gökan Zeybek: Yerel Yönetimler

Özgür Karabat: Mali İşler

Deniz Yücel: Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları

İlhan Üzgel: Dış İlişkiler

Ensar Aytekin: Örgüt

Burhanettin Bulut: Medya İlişkileri

Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları

Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları

Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları

Erhan Erdem: Tarım Politikaları

Murat Bakan: İçişleri Politikaları

Volkan Demir: Ticaret Politikaları

Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları

Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları

Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları

Koza Yardımcı: Kültür Politikaları

Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları





