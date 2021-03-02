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Son Dakika: Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

02.03.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darp eden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

İş yeri çalışanını darp eden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.B ile D.B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkarılan şüphelilerden iş yeri çalışanını darp eden G.Ş. ile kardeşi H.Ş tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darp etmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darp eden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı. (AA)

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