SON DAKİKA | Çin'den gelen yeni haber endişe yarattı! Koronavirüs vaka sayısında büyük artış, iki yılın zirvesine çıktı

Son dakika: Koronavirüs salgınıyla ilgili Çin'den gelen yeni haber tüm dünyayı endişelendirdi. Yeni vakalar, ülkenin kuzeydoğusunda hızlanan salgın nedeniyle bir gün öncesine kıyasla iki kattan fazla artarak iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BİR GÜNDE BÜYÜK ARTIŞ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün 12'den fazla eyalet ve belediyede toplam 3,507 vakanın tespit edildiği açıkladı. Ülkede bir önceki gün 1,337 vaka bildirilmişti.

Çin'de dün bildirilen yeni semptomatik vakaların yaklaşık %90'ı kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde görüldü.

SEYAHAT YASAKLANDI

Jilin'de yaşanların polise haber vermeksizin eyaletten ayrılması ve eyalet içinde seyahat etmesi yasaklandı.

Çin'de bildirilen vaka sayıları diğer ülkelerin oldukça altında kalıyor. Ancak sağlık uzmanları vakaların artış kaydetmesi halinde Beijing'in her yerel salgın ile yerinde mücadele olarak tarif edilen "dinamik mücadele" modelinin hâlâ geçerli olup olmadığının sorgulanabileceğini belirttiler.

Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou University tarafından yapılan koronavirüs tahmin sistemine göre, salgın toplam vakaların yaklaşık 35,000'e ulaşmasının ardından Nisan ayı başlarında kontrol altına alınabilecek.

2020'DEN BU YANA EN KÖTÜSÜ

Lanzhou University dün yayınladığı son değerlendirmesinde, Çin'in pandeminin başladığı 2020'den bu yana en büyük salgınla karşı karşıya olmasına rağmen, katı kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece vaka sayısını kontrol altına alabileceğini belirtti.

(Reuters)

