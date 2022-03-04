Son dakika: CNN Türk ekibi ölümden döndü! Vurulan konvoyu görüntülerken üzerlerine ateş açıldı

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşını yerinde takip eden CNN Türk ekibi saldırıya uğradı. Vurulan konvoy ve tankı görüntülerken üzerlerine ateş açılan Samet Güner ve Emre Kınacı o anları anlatırken zor anlar yaşadı. Yerde çok fazla şarapnel parçası olduğunu belirten CNN Türk ekibi, bu nedenle çok fazla hareket edemediklerini belirtti.

'ASKERLER SÜREKLİ DAVAY DAVAY DİYORLAR'

CNN Türk ekibi, canlı yayında askerlerin İngilizce bilmediğini kendilerine sürekli 'Davay davay' dediklerini ifade ettiler. Gazeteciler Samet Güner ve Emre Kınacı, o anları anlatırken zor dakikalar yaşadı. Ateş arasında kalan gazeteciler zor kurtuldu.



