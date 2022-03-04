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Son dakika: CNN Türk ekibi ölümden döndü! Vurulan konvoyu görüntülerken üzerlerine ateş açıldı

04.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna - Rusya krizinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. CNN Türk ekibi Ukrayna'da saldırıya uğradı. Ukrayna'da görev yapan Samet Güner ve Emre Kınacı, vurulan konvoyu görüntülerken saldırıya uğradı. Vurulan askeri konvoyu görüntüleyen ekibe ateş açıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: CNN Türk ekibi ölümden döndü! Vurulan konvoyu görüntülerken üzerlerine ateş açıldı

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşını yerinde takip eden CNN Türk ekibi saldırıya uğradı. Vurulan konvoy ve tankı görüntülerken üzerlerine ateş açılan Samet Güner ve Emre Kınacı o anları anlatırken zor anlar yaşadı. Yerde çok fazla şarapnel parçası olduğunu belirten CNN Türk ekibi, bu nedenle çok fazla hareket edemediklerini belirtti.

'ASKERLER SÜREKLİ DAVAY DAVAY DİYORLAR'

CNN Türk ekibi, canlı yayında askerlerin İngilizce bilmediğini kendilerine sürekli 'Davay davay' dediklerini ifade ettiler. Gazeteciler Samet Güner ve Emre Kınacı, o anları anlatırken zor dakikalar yaşadı. Ateş arasında kalan gazeteciler zor kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Rusya Ukrayna
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