Son Dakika: Çok sayıda ilde yüz yüze eğitime kar engeli! Yüz yüze eğitime hangi illerde ara verildi?

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, bugün kademeli olarak başladı. Bazı illerde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. İşte kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen iller... TEKİRDAĞ Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir” denildi. İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sebebiyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verildiğini duyurdu. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte güzel bir kış günü yaşandığını belirterek, "Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul’da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini vurgulayan Yerlikaya, yarından itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda, tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı. Buna göre İstanbul’da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını anımsatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz." UŞAK Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 15 Şubat Pazartesi bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

BARTIN Bartın'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. KIRKLARELİ Kırklareli’nde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi. Kırklareli’nde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi. Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, "İlimizde etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarında yüz yüze eğitim ve öğretim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. İlimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli ve hamile personel 15 Şubat 2021 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARABÜK Karabük Valisi Fuat Gürel 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime kar yağışı ihtimali nedeniyle bir gün ara verildiğini duyurdu. Vali Gürel sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İlimiz genelinde bu gece yoğun kar yağışı beklendiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. SİNOP Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

BOLU Bolu’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Bolu’da, 3 gündür aralıklarla devam eden ve etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirttiği sosyal medya paylaşımında, “Yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan ilimiz genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı, buzlanma gibi sebeplerle 15-16 Şubat’ta 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi. YALOVA Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitimin ertelenmesi kararlaştırıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetleri 1 gün süre ile ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi. ESKİŞEHİR Eskişehir’de gece yarısı başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Eskişehir Valiliği’nde yapılan açıklamada, okulların bugün açılmasının planladığı, ancak kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve Kuran kurslarında yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildi” denildi.

KÜTAHYA Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın başlaması planlan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi. EDİRNE Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı. Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek. SAKARYA Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti. BALIKESİR Balıkesir’de devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Balıkesir il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma ve ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak, 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan bütün resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri İlimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda, yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum.”

BURSA Bursa Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskler değerlendirildi. Toplantıda bir dizi kararın alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 2 gün ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir." KASTAMONU Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.