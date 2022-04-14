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  4. Son dakika | Cumhur ittifakı hakkındaki iddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok, devam ediyoruz'

Son dakika | Cumhur ittifakı hakkındaki iddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok, devam ediyoruz'

14.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İki liderin görüşmesindeki bir numaralı gündem maddesi 2023 seçimleriydi. Yol haritası noktasında fikir telakkisi yapıldı. Erdoğan ile Destici arasındaki görüşme bir saat on dakika sürdü.

Son dakika | Cumhur ittifakı hakkındaki iddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok, devam ediyoruz'

Son dakika haberi: Geçtiğimiz seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapan BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaparak ittifaka devam edeceklerini, herhangi bir tereddütün olmadığını ifade etti.

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'TEREDDÜT YOK İTTİFAK DEVAM EDECEK'

BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından 'Herhangi bir tereddüt yok. Cumhur ittifakı üç parti olarak devam edecek. Sağlam bir şekilde MHP ile birlikte ittifakın içindeyiz, mücadele gücümüz daha da artacak.' dedi.

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