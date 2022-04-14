Son dakika | Cumhur ittifakı hakkındaki iddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok, devam ediyoruz'

Son dakika haberi: Geçtiğimiz seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapan BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaparak ittifaka devam edeceklerini, herhangi bir tereddütün olmadığını ifade etti.

'TEREDDÜT YOK İTTİFAK DEVAM EDECEK'

BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından 'Herhangi bir tereddüt yok. Cumhur ittifakı üç parti olarak devam edecek. Sağlam bir şekilde MHP ile birlikte ittifakın içindeyiz, mücadele gücümüz daha da artacak.' dedi.





