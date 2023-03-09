HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'na katılacaklar mı? DSP'den 'Değerlendiririz' açıklaması...

Son dakika... Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'na katılacaklar mı? DSP'den 'Değerlendiririz' açıklaması...

09.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim virajına girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdi. Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanırken, son olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan çok konuşulacak Cumhur İttifakı sözleri geldi. Aksakal, Cumhur İttifakı'ndan teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Son dakika... Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'na katılacaklar mı? DSP'den 'Değerlendiririz' açıklaması...

Seçim öncesi siyaset gündeminde hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, bir partinin daha katılımıyla genişliyor. 2012 yılında kurulan Hür Dava Partisi de Cumhur İttifakı'na katılıyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde geleceğini belirten Habertürk muhabiri Esra Nehir, canlı yayında "Cumhur İttifakı genişliyor. Daha önce yapılan görüşmeler sonuçlandırıldı. HÜDA-PAR da ittifak içerisinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Önder Aksakal, A Haber canlı yayınında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan bugüne kadar kendilerine teklif ulaşmadığını belirtti.

vv

'TABİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ'

"Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna da yanıt veren Aksakal, şunları söyledi:

"Tabi ki değerlendiririz. Yarın zaten başkanlık kurulu toplanıyor. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Umuyorum önümüzdeki seçimler Türk milleti adına hayırlı olur."

İlginizi Çekebilir

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

 Bakan duyurdu! O ücretler iade edilecek

Bakan duyurdu! O ücretler iade edilecek

 Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

 Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken adet olunca ne yapılır?
50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...
Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem olduAkşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakı dsp

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.