Son dakika... Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'na katılacaklar mı? DSP'den 'Değerlendiririz' açıklaması...

Seçim öncesi siyaset gündeminde hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, bir partinin daha katılımıyla genişliyor. 2012 yılında kurulan Hür Dava Partisi de Cumhur İttifakı'na katılıyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde geleceğini belirten Habertürk muhabiri Esra Nehir, canlı yayında "Cumhur İttifakı genişliyor. Daha önce yapılan görüşmeler sonuçlandırıldı. HÜDA-PAR da ittifak içerisinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Önder Aksakal, A Haber canlı yayınında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan bugüne kadar kendilerine teklif ulaşmadığını belirtti.

'TABİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ'

"Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna da yanıt veren Aksakal, şunları söyledi:

"Tabi ki değerlendiririz. Yarın zaten başkanlık kurulu toplanıyor. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Umuyorum önümüzdeki seçimler Türk milleti adına hayırlı olur."



