Son dakika: Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur beğendi o detay ortaya çıktı! Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu

Ankara'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Başkent Ankara hafta sonu sel felaketiyle mücadele etti. Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum meydana geldi. Bazı uçaklar piste inemedi. Özellikle Ankara'nın Akyurt ilçesinde felaket yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF! CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR BEĞENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durum değerlendirmesi yaptığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmeleriyle otururken Mansur Yavaş'ın klasik ayakkabılarla olması gündem oldu.

'HANGİSİ BELEDİYE BAŞKANI?' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, kendi sosyal medya hesabından bir tweeti beğendi. Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafının üstüne 'Hangisi Belediye Başkanı?' notunun düşüldüğü paylaşım çok fazla yorum aldı.



