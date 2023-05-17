Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı! CHP liderine "Özür borçları var" diyerek seslendi: 'Biz sizi destekleriz' demiştik...

Zafer Partisi Genel Başkanı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs öncesinde, Kılıçdaroğlu'na sığınmacıları göndermeleri durumunda destek vereceklerini belirten Özdağ, "Bütün partileri ziyaret etti, Kemal beyin Türkiye'de ziyaret etmediği bir tek parti Zafer Partisi'dir. Şimdi bir özür borçları var" dedi. Özdağ, öte yandan ATA İttifakı'nın 2. turdaki desteğiyle ilgili de mesajlar verdi.

"'BİZ SİZİ DESTEKLERİZ' DEMİŞTİK... ÖZÜR BORÇLARI VAR"

Özdağ'ın Halk TV canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

'Kemal bey yanınızdaki saray artıklarını, FETÖ'cüleri uzaklaştırın. 1924 Anayasası deyin, sığınmacıları göndereceğiz deyin. Biz sizi destekleriz' dedik. Buna da cevap vermediler. Bütün partileri ziyaret etti, Kemal beyin Türkiye'de ziyaret etmediği bir tek parti Zafer Partisi'dir. Şimdi bir özür borçları var. Bayram ziyareti için yapmış olduğumuz başvuruyu kabul bile etmediler.

"BU TEKLİFLERİ ERDOĞAN'A DEĞİL KEMAL BEYE YAPTIM"

"Erdoğan ile zaten 21 senedir kavga ediyorum ben. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim, ben Erdoğan'ı aramadım ki. 'Seni desteklerim' demedim ki. Ben 'Erdoğan kazansın' demedim ki. Ben CHP kazansın, büyükşehir belediye başkanını çıkartarak dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın, sizi destekleyelim dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki, Kemal beye yaptım.

"İKİ ADAYI DA DESTEKLEMEYİZ"

"Bizim ortaya koyduğumuz şartlara her iki aday da derse ki 'Kusura bakma benim angajmanlarım var. Bunları kabul edersem öbür taraftan oy kaybederim.' O zaman biz de diyeceğiz ki 'Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan taleplerimizi karşılayamayacağını söyledi. İki adayı da desteklemiyoruz.'

"İkisinin Suriyeliler politikasının farkı yok, gönüllü yollayacaklarını söylüyorlar. Yasa gönüllü dönerler demiyor. Suriye'de iç savaş bitince geri dönüş esastır diyor. Yani geri dönerler diyor. Gerekirse zorla diyoruz ya, biz yasayı söylüyoruz aslında.

"Kılıçdaroğlu 2021'de 13 milletvekiline ve bir genel başkan yardımcısına, 13 meclis danışmanına Suriyeliler raporunu hazırlattı. Bu raporda 'Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulacak ve Suriyeliler Türkiye'de kalacak' dendi. Aynı dönemde Erdoğan da Soylu'ya bir rapor hazırlattı. Onun da hedefi Suriyelilerin Türkiye' de kalmasını Türk halkına alıştırmak ve onlara vatandaşlık vermekti.

"SİNAN OĞAN'I ÇIKARTMASAYDIK SANDIĞA GİTMEYECEKLERDİ"

"CHP de AK Parti de Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını alıştıracak bir politika hazırladılar. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında da Meral Akşener o noktadaydı. Ben isyan edip engellemiştim.

"Bir kısım seçmen ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na mümkün değil oy vermeme kararı. Biz Sinan Oğan'ı çıkartmasaydık bunlar sandığa gitmeyecekti. Bu seçmenin içinde Zafer Parti seçmeni var, yüzde 2.2 ile sınırlı değil. Çok oyumuz çalındı, hepsini araştırıyoruz. Sinan beyin ciddi oyunun çalındığını biliyoruz.