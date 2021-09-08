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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu

08.09.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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