HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "İstifanın eşiğindeyiz" demişti! AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "İstifanın eşiğindeyiz" demişti! AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin görevden alındı

11.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'da 1. sıradan aday gösterilmesine tepki göstererek "Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "İstifanın eşiğindeyiz" demişti! AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin görevden alındı

Son dakika haberi: Tomakin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslesnerek yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu. Tomakin, istifanın eşiğinde olduklarını belirten Tomakin Bakan Özer'in adaylığıyla ilgili tepki göstermişti. AK Parti milletvekillerinin tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasına saatler kala Tomakin hakkında kritik karar verildi.

sşldlasş

"ORDU HALKI ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE İTİRAZ EDİYOR"

Tomakin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'da 1. sıradan aday gösterilmesine ve AK Parti'nin listesine Ordu halkının "çok ciddi şekilde" itiraz ettiğini belirtmişti. Tomakin'in gündem olan paylaşımlarındaki ifadeler şu şekilde:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."

şalsdşa

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tomakin görevden alındı, yerine Selman Altaş atandı.

İlginizi Çekebilir

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

 Yücel Arzen açıkladı: 'Yeni bir Kuvayi Milliye marşı'

Yücel Arzen açıkladı: 'Yeni bir Kuvayi Milliye marşı'

 Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AYM'den HDP kararı!AYM'den HDP kararı!
Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?
6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...

3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.