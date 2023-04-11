Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "İstifanın eşiğindeyiz" demişti! AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin görevden alındı

Son dakika haberi: Tomakin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslesnerek yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu. Tomakin, istifanın eşiğinde olduklarını belirten Tomakin Bakan Özer'in adaylığıyla ilgili tepki göstermişti. AK Parti milletvekillerinin tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasına saatler kala Tomakin hakkında kritik karar verildi.

"ORDU HALKI ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE İTİRAZ EDİYOR"

Tomakin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'da 1. sıradan aday gösterilmesine ve AK Parti'nin listesine Ordu halkının "çok ciddi şekilde" itiraz ettiğini belirtmişti. Tomakin'in gündem olan paylaşımlarındaki ifadeler şu şekilde:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tomakin görevden alındı, yerine Selman Altaş atandı.