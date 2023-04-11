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AK Parti'nin seçim şarkısı 'Söyle' görücüye çıkıyor! Yücel Arzen açıkladı: 'Yeni bir Kuvayi Milliye marşı'

11.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na saatler kala AK Parti'nin seçim müziğiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. AK Parti İstanbul milletvekili aday olan sanatçı Yücel Arzen, 'Söyle' isimli bir şarkı hazırladığını duyurdu. Tanıtım toplantısında söz konusu şarkıyı seslendireceğini belirten Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı" diye konuştu.

AK Parti'nin seçim şarkısı 'Söyle' görücüye çıkıyor! Yücel Arzen açıkladı: 'Yeni bir Kuvayi Milliye marşı'

Seçimlere 33 kala AK Parti için kritik gün geldi çattı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Kritik toplantı öncesi Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Salondaki "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekerken, girişler de başladı. Milletvekili adayı olarak açıklanan yeni isimler ilk kez partilerin karşısına çıkacağa toplantı öncesi AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday listesinde yerini alan sanatçı Yücel Arzen öneml açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ İÇİN YENİ ŞARKI: 'SÖYLE'

AK Parti'nin seçim çalışmaları için 'Söyle' isimli bir şarkı hazırladığını ve salonda seslendireceğini açıklayan Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı." dedi.

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Arzen'in açıklamaları şöyle;

"Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim. Benim çok önemli. 'Söyle' diye yeni bir şarkı seslendireceğim. Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı. Bizim için de hayırlara vesile olur inşallah. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde birinci Meclis yine gündemde. Ben de sanat birikimimi Meclis'te kullanacağım."

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