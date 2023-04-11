HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den liste itirazı: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den liste itirazı: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

11.04.2023 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den illerindeki milletvekili aday listesine itiraz geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de 1. sıradan aday gösterildiği listeyi eleştiren Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, istifanın eşiğinde olduklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den liste itirazı: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

14 Mayıs'taki seçimler için partiler milletvekili aday listeleri de açıklandı. Toplam 6 milletvekilinin TBMM'ye seçileceği Ordu'da ise AK Parti 1. sıradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i aday gösterirken, diğer adaylar ise sırasıyla İbrahi̇m Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir oldu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise sosyal medya hesabından milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

"BÖYLE BİR ADAY LİSTESİ İLE MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKMANIN..."

Ordu'daki AK Parti aday listesine tepki gösteren Tomakin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

ht1

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz.

ht2
Saygılarımla..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."
HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!
Erdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıtErdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt
Anahtar Kelimeler:
Ordu ak parti

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Bakan Kurum, İstanbul için kritik tarihi açıkladı!

Bakan Kurum, İstanbul için kritik tarihi açıkladı!

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.