AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den liste itirazı: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

14 Mayıs'taki seçimler için partiler milletvekili aday listeleri de açıklandı. Toplam 6 milletvekilinin TBMM'ye seçileceği Ordu'da ise AK Parti 1. sıradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i aday gösterirken, diğer adaylar ise sırasıyla İbrahi̇m Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir oldu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise sosyal medya hesabından milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

"BÖYLE BİR ADAY LİSTESİ İLE MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKMANIN..."

Ordu'daki AK Parti aday listesine tepki gösteren Tomakin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz.



Saygılarımla..."



