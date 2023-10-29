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  4. Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

29.10.2023 22:04 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X'ten yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz! Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." dedi.


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