Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı. Erdoğan festivalin açılışında ocak başına geçerek ateşi yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim."

