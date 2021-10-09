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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

09.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı. Erdoğan festivalin açılışında ocak başına geçerek ateşi yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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