Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da duyurdu! Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde depremzede öğrenciler için yüzde 25 oranında ek kontenjan ayıracağız. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun.

14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.