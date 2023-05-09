Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da duyurdu! Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.
Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık.
Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde depremzede öğrenciler için yüzde 25 oranında ek kontenjan ayıracağız. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun.
14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.