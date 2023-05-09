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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da duyurdu! Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme

09.05.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne az bir süre kala liderlerin yoğun programı sürüyor. Son olarak gün içinde Aydın'da miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeyi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da duyurdu! Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Buraya Aydın'dan geliyoruz, Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız, resmi rakam 80 bin... Ben, 'Adanalı işini bilir' diyorum. İnşallah pazar günü biz balkon konuşması yaparken, Adana da buradan yapacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

  • Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.

  • Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık.

  • İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Biz de icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN YÜZDE 25 EK KONTENJAN

  • Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde depremzede öğrenciler için yüzde 25 oranında ek kontenjan ayıracağız. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun.

  • 14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.

  • Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan Bay Bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan Bay Bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil.
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