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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz

28.03.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuşma yaptı. Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan İnsani Yardım Tugayı'ndaki iftar yemeğinin ardından açıklamalar yaptı. Erdoğan "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tarihçiler bizim milletimiz için asker millet ifadesini kullanır. Gerçekten de milletimizin her bir ferdinin askerliğin gerektirdiği mücadele ruhuna sahip olduğunu görüyoruz. Elbette günümüz teknolojisi ve şartları askerliğin kritik birimlerinin ve işlerinin profesyonel kadrolar eliyle yürütülmesini gerekli kılıyor.

"ORDUMUZ DESTAN YAZIYOR"

"Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz. Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda gösterdiği faaliyetlerle adeta destan yazıyor. 22 sene önce kurulan İnsani Yardım Tugayımız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hazır alan gelen doğal afetler arama ve kurtarma taburu onlarca canımızı enkaz altından kurtarmıştır. Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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"GEÇMİŞİN İHMALLERİ YÜZÜNDEN..."

"Geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere dayanıksız pek çok yer var. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk. Kamu binalarını da aynı anlayışla yeniliyoruz. Depreme dayanıksız bina yaparsanız ilk büyük sallantıda yıkılır. Ormanları korumazsanız ilk büyük yangında varınızı yoğunuzu kül eder. Ben Rizeliyim bizde heyelan çok olur. Öyle olur ki o çay fidanlarıyla birlikte evinizi de alıp götürür. Biz bir yandan yeni yapıların bu gerçekliğe uygun şekilde inşasını sağlarken mevcut yapı stokumuzu yenilemenin yollarını arıyoruz. Kamu binalarını da aynı anlayışla planlı bir şekilde yeniliyoruz."

"Ülkemizin dört bir tarafında siyasi krizler, çatışmalar, gerilimler eksik olmuyor. Küresel her krizin ilk etki alanı merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır. Milletimizle olan binlerce yıllık hesaplaşmalarını hala bitirememiş devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenemiyor. Artık doğrudan ülkemize saldırmaya cesaretleri yok. Ama asimetrik saldırılardan geri durmuyorlar. "

"Artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Eğitimden sağlığa ulaşımdan adalete her alanda kalkınmasını belli bir yere getirmiş alt yapısını kurmuş bir ülke haline geldik. Dünyaya parmak ısırtan harekatlar yapıyor. Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu gücümüzü karada, havada ve denizde daha da artıracak projelerle öne çıkacağız. Büyük emekler vererek yürüttüğümüz mücadele bayrağını burçlara dikmemize az kaldı"


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