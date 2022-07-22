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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'

22.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dünya tahıl kriziyle ilgili gözlerini İstanbul'daki zirveye çevirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biraz sonra Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tahıl koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl kriziyle ilgili bugün İstanbul'da yapılacak zirveye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sonra Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tahıl koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün burada Eyüpsultan Belediyemizce tamamlanan, 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz.

Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz, bu tarz eserlerle sizinle birlikte oluyoruz. İstanbul, kendine hizmet edeni baş tacı yaptığı gibi ihmal edenleri tarihe gömmeyi de iyi bilir.

"ÖDEDİĞİMİZ BEDEL DE VAR"

Dünyamız salgınla başlayıp savaşla devam eden bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Elbette her yaşanan sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedel de var.

"DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Biraz sonra Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tahıl koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz.

"MİLLETİMİZDEN BİRAZ DAHA SABIR BEKLİYORUM"

Dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi 20 yıldır nasıl her badireden kurtarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyorum.

"KARARLILIĞIMIZI 2023'TE BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Şimdi bir 6'lı masa kurmuşlar, masanın altındakiyle beraber 7. Büyük ve güçlü Türkiye inşasındaki kararlılığımızı inşallah 2023'te bir kez daha ortaya koyacağız. 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Eyüpsultan'ın yanımızda olması bizi daha da güçlü kılacaktır."

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