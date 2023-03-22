Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM KONUTLARINDA TEMEL ATILIYOR

Yarın (23 Mart) temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin. Böyle bir yıkımın karşısında Türkiye'den başka bu kadar hızlı harekete geçecek başka bir ülke yok. Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Asker, polis, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci. Aklınıza kim geliyorsa bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine kadar tüm imkanlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM NE?

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda savcılar devrede. 1364 şüpheli hakkında şu ana kadar işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Adli süreçler devam ediyor. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Milletimize bu acıları yaşatanlar hesabını verecek. Bundan kaçış yok.



