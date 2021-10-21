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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

21.10.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamalar tartışma yaratan 10 büyükelçi hakkında, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamaları üzerine, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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