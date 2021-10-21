Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamaları üzerine, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz." dedi.

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