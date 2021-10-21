Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamalar tartışma yaratan 10 büyükelçi hakkında, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."
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