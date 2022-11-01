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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Scholz ve Putin'le peş peşe kritik temaslar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Scholz ve Putin'le peş peşe kritik temaslar!

01.11.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan'dan Scholz'a Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde Almanya'nın tarafsız tutumuna geri dönmeleri çağrısı geldi. Putin ile görüşmesinde ise Erdoğan, tahıl koridorunda yapıcı çözüm vurgusu yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Scholz ve Putin'le peş peşe kritik temaslar!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle küresel gelişmeleri ele almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

ALMANYA'YA 'TARAFSIZLIĞINIZA GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI

Erdoğan, Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini iletti.

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Öte yandan Erdoğan, Scholz'a, Türkiye-AB diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

"TAHIL SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Erdoğan, Scholz ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas gerçekleştirdi. İki liderin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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