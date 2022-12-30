Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri! Bütün salon ayakta alkışladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"İlahiyatçı gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olma gayesiyle derneğinizin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz.

Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.

Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Başı açık veya baş örtülü ayrımı olmadan tüm kadınlarımıza kamuda fırsat eşitliği sağlıyoruz.

Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine koyacağız.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.

Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.

Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun, 86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın zincirlerini kırarak mührünü sökmeyi bize nasip etti."

Ayrıntılar geliyor...

