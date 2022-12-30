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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri! Bütün salon ayakta alkışladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri! Bütün salon ayakta alkışladı

30.12.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda "3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı yaparak "Eğer samimiysen gel Anayasa değişikliğini yapalım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasına ilişkin yaptığı konuşmada bütün salon ayağa kalkarak alkış tuttu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri! Bütün salon ayakta alkışladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İlahiyatçı gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olma gayesiyle derneğinizin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz.

Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.

Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Başı açık veya baş örtülü ayrımı olmadan tüm kadınlarımıza kamuda fırsat eşitliği sağlıyoruz.

Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine koyacağız.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.

Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.

Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun, 86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın zincirlerini kırarak mührünü sökmeyi bize nasip etti."

Ayrıntılar geliyor...

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