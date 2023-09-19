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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

19.09.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ediyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki yoğun programı devam ediyor. Pazar gününden itibaren ABD'de bulunan Erdoğan, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından satır başları şu şekilde;

BM Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşayan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldı. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanını kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugünde ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Genel Kurul'un bu yıl temasının Türkiye'nin hedefleri ile örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, BM'nin temasıyla örtüştü. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, güvenlik, refah üreten tüm insanlığın hayrına bir uluslarararası sistemin tesisi çağrımız giderek yankı buluyor.

TAHIL KORİDORU

Küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan coğrafylara uzanan bu insani köprünün sürmesi için temaslarımız sürüyor. Çevredeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır.

Savaşın, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü temelinde, diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir.

Ayrıntılar geliyor....


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Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM)

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