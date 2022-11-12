Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bu adamı Biden saklıyor" mesajı: "Devasa kaşanede yaşıyor" diyerek sert tepki gösterdi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin soruları yanıtlandırdı. Erdoğan, F-16 sürecinin olumlu yönde olduğu sinyalini verdi. Erdoğan FETÖ elebaşı Gülen'i ABD Başkanı Joe Biden'ın sakladığını söylerken tepkisini "Pensilvanya’da verdikleri devasa kaşanede yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız, ben size bunu söylerim" sözleriyle dile getirdi. Erdoğan Togg'un İtalya'da üretildiği iddiasına sert yanıt verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kara para' iddiasıyla ilgili ise "Elindeki belge varsa çıkıp ispat edeceksin. Zor sabrediyoruz" diye konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor. Temennim gelecek ay müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. F-35 onları daha çok rahatsız ediyor, F-16 süreci olumlu."
(Rusya-Ukrayna savaşı) Tahıl koridorundan bir barış koridorunu açabiliriz, bunun için de en güzel yol diyalogdan barışa giden bir yol olabilir. (Tahıl anlaşması) Şu anda süre tahdidi koymak bana göre doğru değil.
(KKTC'nin gözlemci üyeliği) Buna tanıma dersek yanlış olur. Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gidecek, inanıyorum ki dünyaya tanıtma imkanı bulacağız."
(Togg iddiaları) İtalya'da üretildiğini söylemek ahlaksızlıktır.
(Kılıçdaroğlu) Hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun. Buradan parayı kime getireceksin, sen iş adamı mısın? Yanında para talebinde bulunan birileri mi var?"