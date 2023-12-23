SON DAKİKA | Kentsel dönüşüm için herkes bu rakamı merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan verilecek destek miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"na katıldı. Kentsel dönüşümde yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evini yenilemek isteyen vatandaşa 1,5 milyon TL'lik destek sağlanacağını açıkladı. Kentsel dönüşüm ile vatandaşın mülkiyet hakkının engellenmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayı ile ilgili de "Yakında açıklayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan bunun hesabı sorulmuştur. Şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ne olursa olsun, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin vermeycektir.

1,5 MİLYON TL'LİK DESTEK VERİLECEK

Hatırlarsanız Nisan ayında İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyuyla paylaşmıştık. Yarısı bizden kampanyası ile toplamda toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Vatandaşlarımız alacağı 1,5 milyon TL'lik destekle evini yapacaktır. 1,5 milyon liralık desteğin 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir.

"VATANDAŞLARIMIZI BİR AN ÖNCE BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUM"

Bugün atacağımız diğer bir kritik adım kentsel dönüşüm yıkımlarının başlamasıdır. Bugün ayrıca toplam 3037 konutun temellerini atıyoruz. Dolayısıyla bugünkü programımızla imza, yıkım ve yapım aşamalarıyla "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"na start veriyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurmaya davet ediyorum.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLARDAN FAZLADIR"

Marmara'da meydana gelen depremler çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur. Ülkemiz topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Sadece insanı açıdan değil, ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Hiçbirimizin deprem gerçeğine gözlerini kapama lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek bir an olsun deprem gerçeğini aklımızdan çıkaramayız.

Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Depremle mücadeleyi önce zihinlerde başlatmamız gerekiyor. Tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birinci meselesi yapı stoğunun yenilenmesidir. 2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. Çalışma için 480 milyar TL'lik kaynak harcadık. TOKİ aracılığıyla 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. Milyonlarca vatandaşımızı gecekondu denilen yapılardan kurtararak modern yapılara kavuşturduk.

Bilhassa 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin ne kadar hayati bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir can kaybı yaşanmadı. TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin yapı stoğunu yenilemeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm gereken illerin başında şüphesiz İstanbul gelmektedir. Bunların 600 bini süratle yenilenmek zorunda. Hedefimiz İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Alanında uzman kişilerin görüşleri de alınarak yol haritası oluşturuldu.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. İnsanımızın mülkiyet hakkının engellenmesi söz konusu değildir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızın muhalefetin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum.

Milletimizin derdi bizim derdimiz ve meselemizdir. Sadece bize oy verenlerin değil, 85 milyonun sorunlarını yüreğimizde hissediyoruz. Aziz milletimiz sayesinde geldiğimiz tüm makamları ülkemize hizmet etme vasıtası olarak gördük. Hiçbir zaman şov peşinde koşmadık. Benim milletim bize ve hükümetimize güvendi. Bu güvenin neticesi olarak son 21 yılda girdiğimiz seçimlerde milletimiz bizden duasını asla esirgemedi. Şimdi ne kaldı, şurada 3,5 ay kaldı. Gece gündüz mütevazi olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz?

"İSTANBUL ADAYIMIZI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Milletimizle kurulan bu gönül bağını siyasette en büyük kazanım olarak görüyoruz. Yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki birlikteliği çok iyi biliyoruz. İstanbul'un son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin şahidiyiz. 31 Mart İstanbul için kritik eşiktir. 31 Mart'ta İstanbul'un Fetret dönemi kapanacak ve hak ettiği hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız.







