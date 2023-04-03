Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında konuştu! 'Türkiye'nin bugün geldiği yer ilk asrın zirvesi'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde milletvekilleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın izni ile depremzedelerimize bir yıl içinde 319 bin konut yaparak şehirleri ayağa kaldırma sözünü tekrar veriyoruz.

İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, milletimize yaptığını hizmetler için şahsım ve milletin adına şükranlarımı sunuyorum. Millete hizmet etmenin manevi hazzı, bu görevi farklı bir konuma taşıyor.

Depremler nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.

Depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekili olduğunu da biliyorum. Kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız.

Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Hızlı karar alma sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla çıkmayı başarmıştır. Deprem felaketinin de üstesinden geleceğiz.

Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi imkanlarını kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefine daha emin adımlarla ilerleyeceğiz.

