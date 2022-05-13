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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Olumlu değiliz

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Olumlu değiliz

13.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararıyla ilgili olarak "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu değiliz" diye konuştu. Öte yandan ABD'nin terör örgütü YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Olumlu değiliz

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olma konusunda adım atmışlardı. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek duruma olumlu bakmadıklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO KARARI

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrı biliyorsunuz bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.

ABD'NİN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir. Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Gerek sayın Putin ile sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz tasvibi mümkün değil. İnsanlar ölüyor işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz."


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