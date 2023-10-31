SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası net açıklama: İsrail devlet aklını tamamen yitirdi, bir an önce durdurulmalı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Beştepe'de bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 2 saat 30 dakika sürdü. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşmak için kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan yiğit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin gelişmesi kalkınması güçlenmesi için samimiyetle çalışan herkese ülkem milletim adına teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bazı gerçekleri dünyaya hatırlattık. İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu. Bölgemizin içinden geçtiği dönemde bu mesajlarımızın doğru şekilde okunacağına inanıyorum.

Bizim hiçbir ülkenin egemenliğinde, toprağında gözümüz yok. Türkiye hayatta kalabilmek için başta savunma sanayi olmak üzere güçlü olmak, sürekli kendini geliştirmek durumundadır. Diğer türlü mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz. Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Günlerdir kutlamalarla ilgili yalan yanlış bilgiler yayarak milletin ensesinde boza pişirenlere de en güzel cevabı verdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık. Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik.

Araçlarını, iş yerlerini bayraklarımızla süsleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pazar günkü tablo Gazi Mustafa Kemal'in de muradını yansıtmıştır. Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz bunu sağladık bunu başardık.

"TÜRKİYE DAHA ÖNCE OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜDÜR GÜVENDEDİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için gece gündüz çalıştık çabaladık mücadele verdik. Herkesin kabul edeceği gerçek şudur, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır.



Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Savaşta bile hastanelere dokunulmaz. Bir ülkenin sağlık altyapısı çökertilmez. Örgütlerle devletler arasındaki en büyük fark budur. Devletler savaş hukukuna uymakla mükelleftir. İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Daha fazla kan dökerek, Gazze'ye daha fazla bomba yağdırarak güvenliğin sağlanamayacağını ifade ediyoruz.

"İSRAİL'İN DURDURULMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Türkiye olarak ilk günden bu yana sergilediğimiz insani adaletli onurlu tavrı bugün de sürdürüyoruz. Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.

Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır. Avrupa Birliği bırakın İsrail'i kınamayı ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz. İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez.

Ülkemizin, bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu. Biz bundan sonra da dik ve kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz.

EKONOMİK GELİŞMELER

Türk ekonomisini güçlendirmeye büyütmeye devam ediyoruz. Eylül ayı başında Orta Vadeli Programı kamuoyuyla paylaşacağız. 12. Kalkınma Planı'nı Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe koyacağız. Hazırlanan planın en önemli özelliği 2053 vizyonuna ışık tutmasıdır. Biz 30 yıl sonrasını düşünüyor ve hedefleri belirliyoruz. Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına sokacağız.

EMEKLİLERE 5 BİN TL ÖDEME

Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin lira ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık. Emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, işçi olsun, ücretli çalışanların hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

DEPREM BÖLGESİ

Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız. Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.

İNDİRİM ÇAĞRISI

İndirim kampanyası çağrımıza 4 binden fazla firma 50 binden fazla şubesiyle katıldı. Otomobil gibi fahiş fiyat balonunun oluştuğu kimi sektörlerde dengelenme başladı. Konut sektöründe de benzer tablonun ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Enflasyon sorununu yeniden tek haneye indireceğiz.







