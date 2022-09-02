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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kendini buğday ambarında sanıyor'

02.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor" dedi. Ayrıca, Ahmet Şık'ın sözleriyle ilgili olarak Erdoğan "Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kendini buğday ambarında sanıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Erdoğan "Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi. Ahmet Şık'ın sözlerine de yanıt veren Erdoğan "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez" açıklamasını yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILAR AÇIKLAMASI

Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde halimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir.

AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKONFEST ZİYARETİ

Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2. TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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