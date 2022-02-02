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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kış Kartalı Harekatı' mesajı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kış Kartalı Harekatı' mesajı

02.02.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan Kış Kartalı Harekatıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kış Kartalı Harekatı' mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanıldığı belirlenen Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Kış Kartalı Harekatı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." ifadelerini kullandı."

SON DAKİKA: ERDOĞAN: KAÇACAK DELİK BULAMADILAR

TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Dün gece terör örgütü PKK'ya 'Kış Kartalı' Harekatı başlattık. Üç ayrı noktada hedefleri bombaladık ve hiçbiri kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar".

Ayrıntılar geliyor...

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