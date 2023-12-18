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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da önemli açıklamalar

18.12.2023 18:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünde tarihi bağlar, kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan'da dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.

Macaristan'la bu yılın ilk 11 ayı itibariyle ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşma konusunda kararlıyız.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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