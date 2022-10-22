Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: 'Bunlar aç tavuk'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerimizin sesiyle, enerjisiyle şenlendi, güzelleşti. Gençlik kollarımız, ülke genelinde yaklaşık 140 bin gencimizin katıldığı kampanyamızın kapanışını burada yapmak istedi. Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok. Gençlik burada.

'BİZ SEÇİMDEN SEÇİME MİLLETE GİDEN BİR PARTİ OLMADIK'

Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de gönlümüz ve ruhumuz gençleşiyor. Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden, sözde tartışma programlarından, kendi kendilerini gelin güvey oldukları toplantılardan ibaret sananlar, gelsinler bu muhteşem kapalı spor salonuna baksınlar. Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Biz sadece seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Bizim için millete hizmetle geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz.

'BUNLAR AÇ TAVUK'

Milletimiz kendisi için tuğla üstüne tuğla koymamışa yetki vermez. Milletimiz ülkenin büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yol vermez. Milletimiz terör örgütleriyle kol kola gidenlere bırakın destek olmayı, gerekirse dünyayı başına yıkar. Benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden bu malum ana muhalefetin ve diğerlerinin hiçbirine bu ülke ilk seçimlerde dersini verecektir.

'DÜNÜNÜ BİLMEYEN BUGÜNÜNÜ ANLAYAMAZ'

Bir asır önce bizleri bu topraklardan kazıyıp atmak isteyenlere karşı milli mücadeleyi dişimizle, tırnağımızla kazandık. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaosundan, yokluğundan istifade ediyor olmalarıdır. Demokrasisi yaralı, özgürlük alanları sınırlı, ekonomisi zayıf bir Türkiye isteyen bu milletin sevdalısı olamaz. Akıl sahibi herkes 20-30 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı görür ve hakkını teslim eder. Dününü bilmeyen bugününü anlayamaz, geleceğini de göremez. Türkiye'yi bugünlere getirirken gerçekleştirdiğimiz her devrimle başımıza bunca işler geldi. Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu tuzakları milletimizle birlikte söküp atan ekip biziz. Kendisi prangaya vurulan bir ülkeyi, dünyadaki mazlumların umudu haline getiren yine biziz.

'TÜRKİYE YÜZYILI YENİ BİR UFKUN MÜJDECİSİ'

Türkiye yüzyılı tüm insanlığın önünde açılan yepyeni bir ufkun müjdecisidir. Sizlerden ülkemizin sahip olduğu imkanların kıymetini bilmenizi istiyorum. Sizlerden önünüzdeki potansiyelin değerini özellikle unutmamanızı istiyorum. Sizlerden sahip olduğu vaktin her anını en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum.



