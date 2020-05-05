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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK Toplantısı'nda video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz

Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız.

Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi.

Türkiye çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu süreci atlatmıştır.

Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıracağız.

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