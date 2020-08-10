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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Lübnan'da meydana gelen patlama sebebiyle dost Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan bir takım ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar.

AYRINTILAR GELİYOR...

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