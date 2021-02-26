Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını bugün açıyor. Açılışa Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Jason Statham da katılıyor. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kültür ve sanattaki köklü birikimi vatandaşımızın hizmetine sunmak baştan gelen görevlerimizden biri.

Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.

Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.

Normalleşme ile birlikte çok daha fazla yüksek turist sayısına ulaşacağımızı biliyoruz.

AKM İÇİN TARİH VERDİ

Beyoğlu Kültür Yolu sinemamızın yanında, Galta Port, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'ni de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Bu yılın sonuna doğru açmayı planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ni önümüzdeki yılın ortasında halkımızın hizmetine sunacağız. Taksim Camii'mizi de gelecek yılın Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz.